الإنستا كشف المستور: حكاية طلاق شيري عادل وطارق صبري بعد 13 شهر من الزواج وأول تعليق منها!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 11:26 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد بانفصال الممثلة المصرية شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري بعد مرور عام على ارتباطهما.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من شيري وطارق تأكيد انفصالهما، ولكنهما يتكتمان على الخبر، حتى لا يؤثر ذلك على الأعمال الفنية التي يشاركان فيها.

حذفا صورهما معاً

وقام الثنائي بحذف صورهما عبر حسابيهما على “إنستجرام”، واكتفى كلاهما بالترويج لأعماله الفنية فقط، فيما التزما الصمت حتى الآن تجاه هذه الأنباء، ولم ينفياها أو يؤكداها.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن انفصال النجمين المصريين، ففي بداية شهر تشرين الأول الماضي، ردَّ طارق صبري على حذف صوره من حساب “شيري” بالقول إن سبب ذلك كان نتيجة مشكلة في حسابها، معلقًا: “الله يِهدي إللي بيطلع شائعات”.

حقيقة طلاق طارق صبري وشيري عادل

وليس هذا هو الشاهد الوحيد الذي يدل أو يؤكد انفصال شيري عن زوجها طارق صبري، حيث تم التواصل مع بعض المقربين من الثنائي والذين أكدوا أن الزوجين انفصلا، ولكنهما يتكتمان على الخبر، ولم يعلن أي منهما شيئا على الانفصال، حتى لا يؤثر ذلك على عملهم والأعمال الفنية التي يشاركون فيها.

وكانت شيري احتفلت بعقد قرانها على الفنان طارق صبري، في شهر تشرين الأول 2022، وجرت مراسم عقد القران في حفل عائلي بسيط، بعيدًا عن وسائل الإعلام وفي غياب نجوم الفن، وقد سبقت ذلك فترة خطوبة لم يتم الإعلان عنها. (فوشيا)

شيري عادل تتجاهل انباء الاطلاق

وفي أول رد فعل منها، لم تعلق شيري عادل على أخبار انفصالها رغم إخفاء صورها مع طارق صبري من حسابها عبر تطبيق انستجرام.

ونشرت شيري عادل عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، صور وفيديوهات من كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية الذي تشارك في بطولته وتنشغل في الانتهاء من تصويره حاليا.

مسلسل “الوصفة السحرية”

يواصل حالياً صناع مسلسل “الوصفة السحرية” تصويره تمهيداً لعرضه نهاية العام الجاري، على إحدى القنوت الفضائية.

العمل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثاً، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج.

مسلسل “الوصفة السحرية” تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة من بطولة شيرى عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

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