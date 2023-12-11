بأنوثة لاتوصف وجمال رائع..أصالة كامل تسحر الجمهور بإطلالتها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل الجمهور بجمالها وأنوثتها بعد أخر ظهور لها على الجمهور حيث تألقت بصورة شاركتها عبر حسابهال الخاص ظهرت فيها بلوك رائع حيث إرتدت توب باللوت البيج الفاتح ذات أكمام طويلة مع تصفيفة شهر مميزة ومكياج رائع اظهرت من خلاله أنوثتها وجمال وجهها.

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وفي وقت سابق، أطلت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل على الجمهور بلوك شتوي رائع نال إعجاب الجمهور حيث ظهرت مرتديةً سترة واسعة باللون البنيمع شال أسود لفته حول رقبتها وسروال أسود واسع مع حذاء ضخم من الجلد، وإعتمدت تسرية مميزة لشعرها القصير مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.

