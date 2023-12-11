بفستان أسود لامع..ياسمين الخطيب تسحر الجمهور بجمالها ورشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بإطلالتها الأخيرة على الجمهور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك أنيق ومميز إرتدت فيه فستان طويل باللون الأسود المزين بالورد والترتر اللامع من دون أكمام مكشوف الصدر مع فتحة طويلة حتى أعلى الساق، وتركت ياسمين شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شاركت ياسمين الخطيب صوراً لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بأشعة الشمس، مرتديةً ملابس البحر، بنقشة النمر الأبيض من الجهة العليا من جسمها، وباللون الأسود في الأسفل، وإعتمدت تسريحة تركت فيها شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها، بالإضافة إلى تطبيق مكياج مميز أظهرت من خلاله جمالها، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية على عينيها.

