معجب يتخطى المعقول بتصرفه مع سيلفستر ستالون..فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للنجم العالمي سيلفستر ستالون مع احد معجبيه أمام تمثال الشخصية الشهيرة التي يأديها في أحد أفلامه "روكي"، وظهر الطفل وهو يقول الخطاب الشهير من فيلم "روكي" ليشاركه سيلفستر هذا اللحظة الجميلة وظهر على وجهه ملالمح الفخر بعد رؤية تأثيره على العالم وعلى الجمهور.



يذكر أن المخرج الأسطوري وراء فيلمي "روكي" و"رامبو"، الممثل العالمي سيلفستر ستالون هو موضوع فيلم وثائقي جديد من توم زيمني

وقد يظن المشاهدون أنهم يعرفون سيلفستر ستالون، لكن من المؤكد أن الفيلم الوثائقي الجديد سيثبت خلاف ذلك.

ويُعرض فيلم ستالون لأول مرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ويسلط الضوء على الطفولة المضطربة والشهرة العارمة والندم الدائم الذي عاشه الكاتب والمخرج والنجم البالغ من العمر 77 عامًا.

