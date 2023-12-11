بصورة طريفو أثناء إستمتاعه بألعاب الفيديو..أيمن قيسوني يخطف الأنظار مع حيواناته الأليفة وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل ومقدم البرامج المصري أيمن قيسوني صورة طريفة مع الجمهور عبر حسابه الخاص، ظهر فيها وهو يلعب ألعاب الفيديو وحيواناته الاليفة تجلس على قدميه، وعلق بطريقة طريفة قائلاً: "عندما تكون في المقعد الأكثر راحة في المنزل.

.. حتى عندما تحاول لعب PS! آسف، الهامستر والببغاء والأسماك كانوا مشغولين".

وفي وقت سابق، عايد أيمن قيسوني صديقه الممثل تامر هجرس، بصورة تجمعهما نشرها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها قائلاً: "يوم ميلاد سعيد، سأكون جيداً هذه السنة" ساخراً بذلك من هجرس.

وينتظر محبو الممثل والإعلامي المصري أيمن قيسوني عرض مسلسله الجديد "درجة درجة"، وهو من نوع الدراما كوميدي ينقل الواقع اللبناني العربي، وتدور أحداثه حول ثنائي يجسد دوريهما أيمن قيسوني و زوجته الفنانة نسرين زريق، اللذان يواجهان احتيال أحد السماسرة في بيروت بعد شرائهما منزلاً زوجياً.

