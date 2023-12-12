ابنة سعد الصغير تفاجئ الجمهور في ظهور نادر معه… شاهدوا جمالها بعدما أصبحت شابة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 12:51 صباحاً - احتفل المطرب الشعبي سعد الصغير بعيد ميلاد ابنته وشارك جمهوره بصورة معها ووصفها بـ”وش السعد”.

ونشر سعد الصغير الصورة عبر حسابه على إنستجرام وظهرت ابنته شابة محجبة وكتب لها: “منوش حبيبة بابا كل سنة وإنت طيبة وبخير وأشوفك أحسن عروسة في الدنيا يا وش السعد على سعد الصغير إنتي وبس أخواتك كلهم مكنتيش لسه بقيت سعد الصغير”.

سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد ابنته

وتابع: “فانتي وش الخير من أول ماجيتي وإنتي وش السعد في كل حاجة يا حبيبتي كل سنة وإنت طيبة ياحبيبة بابا.

أزمة سعد الصغير والمطربة بوسي

وكان قد أثار الفنان سعد الصغير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة، التي طالب فيها المطربة بوسي بدفع 200 تعويضًا، عن الأدوات المنزلية التي تحصلت عليها من الشقة التي كان يسكن فيها والدها قبل وفاته، إذ أشار إلى أنها ليس لها الحق في أخذ مستلزمات الشقة لأنها ليست ملكًا لها.

وترجع بداية الأزمة بين سعد الصغير والمطربة بوسي، عندما طالبها خلال الساعات الماضية بدفع 200 ألف جنيه تعويضًا، عن ما أخدته من أدوات منزليه ليس من حقها، حيث قال: كنت جايب طلبات لأبوها ومفروشات بـ 200 ألف، وبعد وفاته أخدت بوسي الشقة بما فيها لأن الشقة كانت ملكها، وقالت لأخواتها دفعت الفلوس لسعد الصغير وأنا مخدتش ولا مليم.

أضاف سعد الصغير: بطالب بوسي إنها تتبرع بالفلوس بتاعتي لأهالي غزة، أو تبعت لي فلوسي، على الرغم من أن أهالي غزة عندهم كرامة، مش هياخدوا حاجة حد نام عليها، ولكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة وأنا أكمل معنديش مشكلة.

سعد الصغير: ليه بوسي تاخد 100 ألف

كما تطرق سعد الصغير للحديث عن أجر بوسي، مستنكرًا ما تتقاضاه، حيث قال: بوسي دلوقتي أجرها 100 ألف جنيه، بعد ما كانت بتاخد 50 ألف، ومحمود الليثي ياخد 50 ألف، وأنا 50 وهي 100 ليه؟!.

استكمل سعد: لما بيكون عندها فرح بتاخد 300 ألف، بعد ما كانت بتأخد 100 ألف، عشان كده مش بنشوفها في أفراح، إحنا المطربين الشعبين محدش عدى 100 ألف، ولا الـ 70 ألف حتى غير الأستاذ حكيم.

الخليج 365

الخليج 365

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