بيونسيه تكسر أرقام قياسية بفيلمها "Renaissance: A Film By Beyoncé"..إليكم ما وصلت إليه في دور العرض العالمية

ميرنا وليد - بيروت - تحقق النجمة العالمية بيونسيه نجاحاً كبيراً بالفيلم الخاص بها والذي يحمل إسم Renaissance: A Film By Beyoncé حيث حقق الفيلم حتى الأن 30 مليونًا و151 ألف دولار بعد طرحه في 1 كانون الأول/ديسمبر الحالي في دور العرض العالمية.



وانقسمت إيرادات فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé بين 24 مليونًا و8 و65 ألف دولار بشباك التذاكر الأميركي، و5 ملايين و500 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.

ويسلط الفيلم الضوء على جولة حفلات بيونسيه منذ بدايتها، في حفل الافتتاح في ستوكهولم، السويد، إلى النهاية في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري ، يتعلق الأمر بعمل بيونسيه الجاد ومشاركتها في كل جانب من جوانب الإنتاج وعقلها الإبداعي وهدفها لخلق إرثها وإتقان حرفتها.