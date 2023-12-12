فوريست ويتيكر وسيلفستر ومينا مسعود.. نجوم عالميون شاركوا في دورات مهرجان الجونة السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يعود مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بعد غياب العام الماضي وبعد أكثر من تأجيل بسبب تصاعد الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام عن إقامة الفعاليات في الفترة من 14- 21 ديسمبر الجاري في دورة استثنائية ستشهد العديد من المفاجآت.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز النجوم العالميين الذي حضروا دورات مهرجان الجونة السابقة..

النسخة الأولى

انطلقت النسخة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017 وسط حضور كبير لعدد من النجوم العالميين، أبرزهم: الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار فوريست ويتكر الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في الفعاليات وعن كونها المرة الأولى التي يقوم خلالها بزيارة مدينة الجونة.

كما تواجد الممثل الأمريكي مايكل مادسون، والممثلة الأمريكية فانيسا ويليامز، الممثل الاسكتلندي جيرارد باتلر، الممثل الإسباني أنتونيو بانديراس، والممثل التركي خالد أرجنش.

وكان من أبرز لقطات النسخة الأولى صعود الممثلة فانيسا ويليامز خلال تكريمها وعبرت عن سعادتها قائلة: "أشكر نجيب على حضوري الليلة وأنا هنا نظرًا لأني أحب مصر وأعشقها".

النسخة الثانية

شهدت النسخة الثانية التي أقيمت 2018 استضافة العديد من نجوم هوليوود على رأسهم النجم العالمي سيلفستر ستالون، والممثل الأمريكي أوين ويلسون، الممثل الإنجليزي كليف أوين، والممثل الأمريكي باتريك ديمبسي.

وعقب تكريمه على المسرح حرص "سيلفستر" على تحية الحضور وتقديم التحية لإدارة المهرجان قائلا: "من الرائع أن أكون هنا، هذا حقيقي مثلما هناك سحر لكلمة هوليوود كذلك مصر لديها سحر كبير عندما تقول مصر يأتي لذهنك هذا التاريخ الرائع وأنا فخور للغاية بوجودي هنا".

النسخة الثالثة

أقيمت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة عام 2019، وكان من أبرز النجوم العالميين الذين تم استضافتهم: الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود والذي عبر عن سعادته بتواجده في مدينة الجونة وعودته لمصر بعد غياب سنوات.

وعلق قائلا: "أنا فرحان جدًا أني رجعت مصر أم الدنيا طبعًا، وعاوز أشكر الأستاذ أمير رمسيس والفريق بتاعه عشان هم بجد المجهود بتاعهم كبير جدًا في تنظيم مهرجان الجونة، وطبعًا عاوز أشكر جدًا جدًا المهندس نجيب ساويرس وعائلة ساويرس على اهتمامهم بعمل فني مهم كده".

النسخة الرابعة

شهدت النسخة الرابعة من مهرجان الجونة عام 2020 تكريم العديد من النجوم العالميين، وهما الممثل الهندي علي فازار، وشارك كعضو لجنة تحكيم وأقام محاضرة ضمن فعاليات منصة الجونة السينمائي، إلى جانب النجمة الهندية ريشا شادا.