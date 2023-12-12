إيرادات الأحد.. "شماريخ" يحتل الصدارة و"بلوموندو" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأحد 10 ديسمبر منافسة بين 10 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، أولاد حريم كريم، شماريخ، سنة أولى خطف، البعبع، الخميس اللي جاي"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و241 ألفا و906 جنيهات، وزعت على النحو التالي:

شماريخ

احتل فيلم شماريخ المركز الأول في قائمة شباك التذاكر، وحقق مليونا و26 ألفا و711 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

بلوموندو

جاء في المركز الثاني فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 58 ألفا و922 جنيها.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

سنة أولى خطف

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "سنة أولى خطف"، محققا 39 ألفا و537 جنيها.

الفيلم سيناريو وحوار باسم مجدي، إخراج أسامة عمر، بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، أحمد فتحي، وياسر الطوبجي.

العميل صفر

وحصل على المركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 38 ألفا و193 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

وش في وش

وجاء في المركز الخامس فيلم "وش في وش" وحقق 34 ألفا و407 جنيهات.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

فوي فوي فوي

وذهب المركز السادس لفيلم "فوي فوي فوي"، محققا 33 ألفا و266 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

الخميس اللي جاي

وتراجع إلى المركز السابع فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 5 آلاف و743 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

البعبع

وجاء في المركز الثامن فيلم "البعبع" والذي حقق 2644 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

حسن المصري

احتل المركز التاسع فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 1733 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

أولاد حريم كريم

وفي المركز العاشر والأخير جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 750 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.