نقابة المهن الموسيقية تستدعي البحراوي ومحمود الليثي للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استدعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل كلًا من الفنان محمود الليثي والفنان رضا البحراوي بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشئون القانونية.

وأقيم مساء الاثنين جلسة جمعت بين نقيب الموسيقيين والفنان محمود الليثي والفنان رضا البحراوي للتحقيق معهما بشأن العبارات والأمثال الشعبية والشعارات المستخدمة أثناء أداء الفقرات الفنية الخاصة بهما، والتي تسيء للفن والقيم المجتمعية، حسب بيان النقابة.

وجاء في بيان النقابة "أفعال تستوجب العقاب بموجب مواد القانون رقم 35 لسنة 1978 وتتيح للنقابة العامة شطب العضوية وتطبيقًا لما أصر عليه النقيب العام الفنان مصطفى كامل منذ توليه المنصب بضرورة الارتقاء بالذوق العام ومحاسبة كل من يتجاوز حدود آداب المهنة. وأثناء التحقيقات أقر كلًا منهما بالأخطاء التي تم ارتكابها وقدما الاعتذارات عن هذه الأفعال وتعهدا بعدم تكرارها، وانتهت تحقيقات الشئون القانونية بإدانتهما وتوقيع عقوبات عليهما تمهيدًا لعرضهما على النقيب العام ومجلس الإدارة".

ثم جاء قرار النقيب العام مصطفى كامل باستدعاءهما إلى مكتبه فور انتهاء التحقيقات في حضور أعضاء المجلس الفنان حلمي عبدالباقي والمايسترو محمد أبو اليزيد والدكتور أحمد أبو المجد والفنان منصور هندي والفنان خالد بيومي، وتم عقد جلسة ودية انتهت بقبول اعتذارهما وتعهدهما كتابياً بعدم التكرار.

وقاما بوعد النقيب بتنقية الأجواء وإنهاء حالة المشاحنات فيما بينهما، واكتفى النقيب والمجلس بتوقيعهما على إقرارات وتعهدات بعدم تكرار مثل هذه الوقائع والتصرفات، وخلال الجلسة أكد الفنان مصطفى كامل إصراره على أن تظل النقابة العامة وجمعيتها العمومية أسرة واحدة تحيط بها وتحكمها الضوابط والمعايير الأخلاقية وروح الزمالة واحترام قيم المجتمع وعدم خدش حياء أبناء الأسر المصرية.