بعد الإدلاء بصوتها.. فيفي عبده: "بكرة أخر يوم.. صوتك أمانة لبلدنا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حثت الفنانة فيفي عبده المواطنين المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن في الانتخابات الرئاسية 2024 على النزول والمشاركة في أخر أيام الانتخابات الثلاثاء وذلك عقب إدلائها بصوتها.

ونشرت "فيفي" صورا من الإدلاء بصوتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "أنا نزلت انتخبت، أرجوكم لو لسه منزلتوش انزلوا الثلاثاء أخر يوم الانتخابات الرئاسية من الساعة 9 صباحًا لـ 9 مساًء.. كل صوت بيفرق وصوتك أمانة لبلدنا مصر، تحيا مصر".

وتواصل الفنانة فيفي عبده دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا والتي توضح خلالها كم المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة في قصف قطاع غزة والذي لا يزال يسفر عن استشهاد وتشريد الآلاف من العائلات.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ومشاركة نجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.