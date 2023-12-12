تكريم 16 شخصية من رموز الرقص الحديث في الأوبرا 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عن تكريم 16 شخصية من رموز فرقة الرقص المسرحي الحديث، والتي تأسست على يد المخرج والمصمم وليد عوني، وذلك خلال الاحتفال بمرور 30 عاما على ميلادها والذي يشهد عرض كي لا تتبخر الأرض، والمقام في الثامنة مساء الاثنين 18 ديسمبر على المسرح الكبير .

يأتي التكريم للمبدعين الذين خرجوا من عباءة فرقة الرقص المسرحي الحديث، خلال الثلاثة عقود الماضية وكان لهم رؤى فنية جديدة وأفكار مبتكرة، وهم العارضين: رشا الوكيل - عمرو باتريك - هالة إمام - عاطف الهنيدي - فدوى الهنيدي، المصممين: كريم التونسي - كريمة بدير - مناضل عنتر - سالي أحمد - محمود مصطفى، مساعدون ومنفذون إخراج: محمد سيد - مصطفى الزيني - محمد عبدالعزيز - عمرو عاطف عبدالعزيز - محمد مصطفى ومهندس الاضاءة ياسر شعلان .

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث أبدعت ٣٤ عملا خلال الثلاثة عقود الماضية من إنتاج دار الأوبرا المصرية، وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، منها: إيطاليا، الصين، ألمانيا، كوريا، بلجيكا، فرنسا، المغرب وسلطنة عمان .