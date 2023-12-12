مي سليم بـ"أوف شولدر" وهنا الزاهد بـ الأسود..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة سوداء أنيقة.

نجوى كرم

المطربة اللبنانية نجوى كرم، نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بفستان أنيق.

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها بفستان "أوف شولدر" أسود.

فاتن موسى

نشرت الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بفستان أنيق.

شمس الكويتية

الفنانة شمس الكويتية، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سارة سلامة

الفنانة سارة سلامة، نشرت صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

سيمون

الفنانة سيمون، نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

باسم ياخور

نشر الفنان باسم ياخور، صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور له.

محمد الشرنوبي

الفنان محمد الشرنوبي، نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضع لها.