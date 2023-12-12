18 ديسمبر.. الأوبرا تقدم عرض "كي لا تتبخر الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس فرقة الرقص المسرحي الحديث، ومن المقرر أن تشهد الليلة تقديم عرض "كي لا تتبخر الأرض" تصميم وإخراج وليد عوني.

وأعلنت دار الأوبرا عن تكريم عدد من رموز الفرقة على مر تاريخها، وذلك في الثامنة مساء الاثنين 18 ديسمبر على المسرح الكبير.

وفي بيان صحفي صادر عن الأوبرا، قال المصمم والمخرج وليد عوني مؤسس الفرقة ومديرها الفني: "(كي لا تتبخر الأرض) عرض متكامل يجمع مفردات هامة تعبر عن تطور الفن الكوريجرافي في التصميم الحركي ويشمل مختارات من أهم عروضه مع فرقة الرقص المسرحي الحديث، التي لاقت نجاحاً كبيراً في الوسط الفني المسرحي المصري في قالب متكامل، كما يبرز المحطات التي شهدت تطور هذا الخط المسرحي الراقص الجديد على ساحة الإبداع المصري في بداياته عام 1993 حتى باتت من أهم الفرق والأكثر تأثيراً في حركة الرقص على المسارح المصرية والعربية".

جدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث أبدعت 34 عملا خلال الثلاثة عقود الماضية من إنتاج دار الأوبرا المصرية، تم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية الأجنبية، وتضمنت أسلوب الرقص المعاصر المصري في رؤية جديدة وأفكار مبتكرة وأبعاد سينوغرافية أثرت على الكثير من المصممين المصريين الجدد .