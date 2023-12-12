بعد إشادة وليد توفيق بـ محمد رمضان.. الأخير يعلق: "حبيبي يسعدني ويشرفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعاد الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو متداول للفنان اللبناني وليد توفيق أثناء تواجده ضيفًا ببرنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني علي ياسين و يذاع على قناة "الجديد" اللبنانية.

وتطرق الفنان وليد توفيق للحديث عن الفنان محمد رمضان في البرنامج، بعدما وجه له المذيع سؤالا عما إذا كان يرغب في مشاركته بطولة أحد أعماله الفنية لو طلب منه الأخير، ليرد عليه قائلا: "بمضي دوغري بوافق محمد رمضان نجم كبير"، ليرد عليه "رمضان" قائلا: "حبيبي يسعدني ويشرفني".

يذكر أن الفنان وليد توفيق تم تكريمه من قبل نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بمقر النقابة مطلع شهر سبتمبر الماضي نظرًا لمشواره الفني طوال سنوات حقق خلالها العديد من النجاحات الغنائية.