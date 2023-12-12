شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى زاك سنايدر يكشف عن فيلمه المفضل لـ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى زاك سنايدر عن فيلمه المفضل لهذا العام، في أحدث حواراته، أكد المخرج أن فيلمه المفضل لعام 2023 هو فيلم Oppenheimer للمخرج العالمى كريستوفر نولان.



زاك سنايدر وOppenheimer

بـ جانب أن فيلم Oppenheimer حصل على إشادات كبيرة منذ طرحه بـ دور الهرض العالمية، إلا أن سنايدر ونولان صديقان.

كما أن نولان هو منتج لأفلام سنايدر في عالم DC السينمائى،، ووفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، دعا نولان سنايدر وتود فيليبس، ودينيس فيلنوف، وبول توماس أندرسون إلى عرض خاص قبل طرح فيلم Oppenheimer.

فيلم Oppenheimer بطولة كليان مورفى، فلورنس بوج، إميلى بلانت، مات ديمون، روبرت داوني، جونيور، جوش هارتنيت، كيسي أفليك، رامي مالك وكينيث براناج.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه. روبرت أوبنهايمر، الذي قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التي أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200000 مدني ياباني بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.