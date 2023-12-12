شكرا لقرائتكم خبر عن داود حسين: مشاركتى فى "عندليب الدقي" حققت لى شهرة كبيرة واعتقدوا إنى هندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان الكويتي الكبير داود حسين لـ"الخليج 365" في لقاء معه بتونس في مهرجان أيام قرطاج المسرحية أجراه معه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر بالكثير من التصريحات، وبسؤاله عن أكثر الشخصيات التي قدمها وحققت له شهرة في مصر والوطن العربي قال: شخصية "خان كابور" في فيلم (عندليب الدقي) مع النجم محمد هنيدي، فقد حققت لى شهرة كبيرة والجمهور اعتقد أنني هندى حقيقي، وحدث لى موقف طريف مع سائق تاكسى فقد اعتقد أننى هندى حقيقى بسبب الفيلم.

وأكد داوود حسين أن روح الفن زمان كانت أفضل برغم التقدم في الجانب التقني والإمكانيات ولكن تقدم بدون روح، وحاليًا الكوميديان يجد صعوبة في اضحاك الجماهير بسبب السوشيال ميديا، فكل ما يضحك وكل النكات والافيهات يحرقها السوشيال ميديا وتنتشر سريعًا.

وجدير بالذكر أن الفنان داوود حسين مميز بحسه الفكاهي وتقليد الشخصيات المشهورة بشكل كوميدي، حيث يعتبر من أعمدة وزعماء الكوميديا في الوطن العربي، وهذا يؤكد إمكانياته وقدراته العالية، ومثابرته في تحقق النجاحات والإنجازات، حيث استطاع أن يرسم البهجة على شفاه الكثير ممن يتابعونه في التلفزيون أو المسرح، وذلك من خلال الأعمال الفنية والمسرحية المتنوعة، فقدم في المسرح مسرحيات : باي باي لندن عام 1981، فلونةوالشناكل عام 1989 انتخبوا أم علي عام 1993، مراهق في الخمسين 1997، الطرطنجي عام 2011.

وفي السينما قدم : عندليب الدقي ، علي جنب يا اسطي القرار عام 1982، القربان عام 2008، كنغر حبنا عام 2016، سرب حمام عام 2017، وفي تقديم البرامج قدم :ظهيرة الاربعا، مشروع معلق، فاصل ونعود مع داوود، الوديعة.