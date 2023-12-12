شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت يعمل مع حمزة العيلى ويستخدم السلاح ضد شريف سلامة فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "العودة" هجوم دكرورى (عماد صفوت)، على آدم وتهديده بالسلاح، لأخذ الفخارة منه، لكن آدم يستطيع ضربه وأخذ السلاح منه، ويعرف منه أنه أحد رجال هاشم (حمزة العيلى)، ويخبره آدم بضرورة مساعدته في تسليم هاشم.

تواجه كيان (تارا عماد) ووالدتها هاشم بحقيقة إرسال سيدات لضرب هناء (بسنت شوقى)، لكنه يخبرهم أنه لا يفعل ذلك، وأنه سيقوم بنفسه بالبحث عن الفاعل ليحاسبه ويبرئ نفسه من تلك القصة، لتقوم زوجته مروة (هاجر الشرنوبى) بتهديده بترك المنزل، كما يهاجم طارق (شريف الشعشاعي) يحيى (تامر نبيل) بسبب علاقته بندى (سارة نور).



عماد صفوت

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



عماد صفوت وشريف سلامة

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.