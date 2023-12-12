شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تصدر بيانا بشأن تجاوزات رضا البحراوى ومحمود الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن الموسيقية، خلال بيان رسمى، أنه اليوم، وفي حضور نقيب النقابة الفنان مصطفى كامل، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الشئون القانونية، يوم الإثنين الموافق 11-12-2023 تم استدعاء كل من: المطرب رضا البحراوي والمطرب محمود الليثي، وذلك لإجراء التحقيق معهما بشأن العبارات والأمثال والشعارات المتدنية المستخدمة أثناء أداء فقراتهما الفنية والتي تسيء للفن وللقيم المجتمعية، وهي أفعال تستوجب العقاب بموجب مواد القانون رقم 35 لسنة 78 وتتيح للنقابة العامة شطب العضوية.



مصطفى كامل والليثى والبحراوى

وتطبيقاً لما أصر عليه النقيب العام الفنان مصطفى كامل منذ توليه المنصب بضرورة الارتقاء بالذوق العام ومحاسبة كل من يتجاوز حدود آداب المهنة.

وأثناء التحقيقات أقر كلُّ منهما بالأخطاء التي تم ارتكابها، وقدما الاعتذارات عن هذه الأفعال وتعهّدا بعدم تكرارها.

وأضاف البيان أن تحقيقات الشئون القانونية انتهت بإدانتهما وتوقيع عقوبات لكلِّ منهما، تمهيداً لعرضها على النقيب العام ومجلس الإدارة، ثم جاء قرار النقيب العام / مصطفى كامل باستدعائهما إلى مكتبه فور انتهاء التحقيقات، في حضور السادة أعضاء المجلس الفنان حلمي عبدالباقي والمايسترو محمد أبو اليزيد والدكتور أحمد أبو المجد والفنان منصور هندي والفنان خالد بيومي.



الليثى والبحراوى

وعلى نفس المبدأ الذي أرساه الفنان مصطفى كامل منذ توليه المنصب تم عقد جلسة ودية انتهت بقبول اعتذارهما وتعهدهما كتابياً بعدم التكرار، ووعودهما بتنقية الأجواء وإنهاء حالة المشاحنات فيما بينهما وبالفعل تم احتواء الأمر.



صورة جماعية للحضور

وأظهر المطربان خالص احترامهما للنقابة العامة وللمناخ العام الذي أصبحت عليه نقابة المهن الموسيقية، وأظهرا روح التسامح والتصالح نزولاً على رغبة النقيب العام، واكتفى النقيب والمجلس بتوقيعهما على إقرارات وتعهدات بعدم تكرار مثل هذه الوقائع والتصرفات.

وخلال الجلسة أكد الفنان مصطفى كامل إصراره على أن تظل النقابة العامة وجمعيتها العمومية أسرة واحدة تحيطها وتحكمها الضوابط والمعايير الأخلاقية وروح الزمالة واحترام قيم المجتمع وعدم خدش حياء أي من أبناء الأسر المصرية.