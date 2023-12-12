شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تتحدث عن صديقها الراحل ماثيو بيرى: تحدثت إليه صباح يوم وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة جينيفر أنيستون عن أنها كانت تراسل النجم الراحل ماثيو بيري، الذي شارك معها في بطولة مسلسل Friends، صباح يوم وفاته قائلة خلال تصريحاتها لمجلة Variety إنها لم تتخيل ما حصل له نهاية اليوم، خاصة أنه كان سعيدًا وبصحة جيدة.

وأضافت أنيستون: "لقد كان يحب أن يتذكره الناس بصورة جيدة، وقد كان بصحة جيدة كما أنه كان قد أقلع عن التدخين".

وكان تقرير سابق قد كشف أن الممثلة العالمية جينيفر أنيستون واجهت وقتًا عصيبًا بسبب فقدان زميلها نجم مسلسل Friends الراحل ماثيو بيرى، بعد وفاته المفاجئة وغير المتوقعة فى 28 أكتوبر الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "dailymail".

وتأتى خسارة بيرى بعد أقل من عام من فقدان أنيستون لوالدها جون، ويقال إنها شعرت بالحزن الشديد بسبب غرق بيري في حوض استحمام ساخن في منزله في باسيفيك باليساديس.

وقال مصدر لموقع Page Six: "من بين الخمسة المتبقين، جين وكورتني كوكس تشعران بالحزن أكثر من غيرهما، وربما تكون جين هي التي تكافح بشدة".

وتابع: "إنها الخسارة الكبيرة الثانية في أقل من عام، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها، خاصة أنها ما زالت لم تستعد قدرتها الكاملة، والان أدى وفاة بيرى إى وقوعها من جديد نفسيا".