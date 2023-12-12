شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضى: 100 سنة سعادة يا عوضيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي، بصور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" منذ قليل، وكتبت "كل سنة وانت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة ف صحة وسعادة يا عوضيكوااا"، وسرعان ما رد الأخير في تعليق على البوست قائلاً "وانتى طيبة يا قلبي".

وبدأ العوضي تصوير مسلسله الجديد "حق عرب" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجى، حيث شهدت اللقطات الأولى تصوير عدد من المشاهد بين العوضى وميريهان حسين ورياض الخولى وأخرون .

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.



ياسمين والعوضي

مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.