لوبيتا نيونجو تترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيارها الممثلة المكيسكية ذات الأصول الكينية لوبيتا نيونقو لرئاسة لجنة تحكيم دورتها الـ 74 المقرر إقامتها في الفترة من 15-25 فبراير 2024.

وأعلنت إدارة المهرجان عن قرارها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وعلقت قائلة: "نحن متحمسون للإعلان عن ترأس لوبيتا نيونقو رئاسة لجنة تحكيم المهرجان، الممثلة والمخرجة والمنتجة المكسيكية الكينية ومؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز، إلى جانب إنجازها عام 2014 عندما حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم 12 سنة عبد للمخرج ستيف ماكوين".

واستكملت: "تجسد لوبيتا نيونجو ما نقدره في السينما وهو التنوع في تبني مشاريع مختلفة ومخاطبة جماهير مختلفة، والاتساق مع فكرة واحدة يمكن التعرف عليها تمامًا في شخصياتها، مهما بدت متنوعة".

وتابعت إدارة المهرجان "نحن سعداء وفخورون بأنها قبلت دعوتنا لتكون رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة والسبعين، أصبحت لوبيتا من أبرز الممثلات العالميات وألهمت الجماهير ونقاد السينما على حد سواء، بالإضافة إلى مسيرتها السينمائية، تشارك لوبيتا أيضًا على مسرح برودواي، وكتبت كتاب الأطفال سولوي عام 2020 وكان ضمن قائمة نيويورك تايمز لأفضل الكتب مبيعًا".

وأنهت إدارة المهرجان كلمتها قائلة: "يتطلع مهرجان برينالة إلى الترحيب بلوبيتا نيونجو في برلين بشهر فبراير".

وقامت "لوبيتا" بإعادة نشر الخبر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وعلقت قائلة: "متحمسة لإعلان رئاستي لجنة تحكيم الدورة المقبلة لمهرجان برلين السينمائي".

ويعتبر مهرجان برلين السينمائي الدولي أحد أهم المحافل السينمائية في العالم ويقوم بعرض عدد كبير من الأفلام السينمائية لأبرز نجوم وصناع السينما حول العالم والتي من خلالها يتم تسليط الضوء عليهم.