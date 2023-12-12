شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يقدم دور شرير في فيلم "فرقة الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان آسر ياسين في فيلم "فرقة الموت" ويجسد من خلاله دور شرير، ويحمل عدد من المفاجآت، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "فرقة الموت" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

ويعرض حاليا للفنان آسر ياسين فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

ويشهد فيلم "شماريخ" ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي تحدث عنه آسر ياسين خلال لقائه مع منى الشاذلي في برنامج معكم، قائلاً: "اتعرفنا على بعض في مسلسل بـ 100 وش، وعلى آخر المسلسل بقينا أصحاب جدا، وحتى لما خلصنا تصوير كنا بنسأل على بعض، واتوطدت علاقتنا ببعض وقعدتنا كانت أخوية، وهو ابن بلد وجدع جدا".