لعبة القاب النجوم.. اختبر معلوماتك في القاب 26 من نجوم الغناء العربي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 06:48 صباحاً - رحلة مثيرة في عالم الغناء العربي، نستكشف فيها ألقاب أبرز نجوم الغناء في العالم العربي الذين أثروا بأصواتهم وتألقهم في سماء الفن. من لقب “ملكة المسرح” إلى “القيصر” ومرورًا بـ “الشحرورة” و “أخطبوط العود” وغيرها.

يقدم الفيديو المرفق مسابقة ترفيهية متعددة الخيارات مكونة من 26 سؤالًا. يتم تقديم كل سؤال مع أربعة خيارات للإجابة. يتم منح نقطة واحدة لكل إجابة صحيحة.

استمتع بهذه اللعبة ولا تنسى مشاركتنا بعدد الفنانين الذين استطعت التعرف على الفابهم.