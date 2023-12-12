أمينة خليل تتحدث عن تجربتها في مهرجان البحر الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة المصرية أمينة خليل، عن اعتزازها بتجربة المشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



وأعادت أمينة نشر عدة صور لها إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم من حفل الختام، أرفقتها برسالتين، تحدثت بالأولى باللغة العربية عن تجربتها "الثرية" في اللجنة، وفي الثانية باللغة الإنجليزية، وجهت فيها الشكر لإدارة المهرجان الذي تطور بسرعة وأصبح منصة سينمائية عالمية راقية.

وكتبت كاتيا تعليقاً على الصورة قالت فيه: "انتهت الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، استمتعت بأفلام عالية المستوى وكانت تجربتي كعضوة في لجنة التحكيم ثرية إلى أقصى حد، شكراً لإدارة المهرجان على حسن الضيافة والتنظيم، وكل الأمنيات بالتوفيق للسينما السعودية التي حققت تطوراً ملحوظاً في زمن قياسي".

وأضافت باللغة الإنجليزية قائلة: "الليلة الماضية كانت أمسيتنا الأخيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي المذهل، لم يكن أقل من حلم.. انا ممتنة إلى الأبد للفرصة التي أتيحت لي لأكون جزءاً من لجة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة الرئيسية بين هؤلاء الفنانين الاستثنائيين الأغز إلى قلبي".

وشكرت أمينة كل من الأستاذة جمانا الراشد الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والأستاذ محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقالت: "شكراً لإنشاء منصة أصبحت معترفاً بها ومحترمة للغاية في غضون سنوات قليلة فقط.. الأفضل لم يأتِ بعد، وكان شرفاً لي أن أكون جزءاً منها".

وتابعت: "تهانينا لجميع صانعي الأفلام الرائعين الذين قاموا بإنتاج 17 فيلماً رائعاً أتيحت لنا الفرصة لمشاهدتها.. وشكراً جزيلا لأعضاء لجنة التحكيم الرائعة، لقد كان الأمر ملحمياً".