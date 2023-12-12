شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة بيومى فؤاد وسيد رجب 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجمين بيومى فؤاد وسيد رجب، لـ"الخليج 365"، عن طرح الفيلم فى دور العرض يوم 4 يناير المقبل فى مصر والخليج، حيث طرحت الشركة أيضًا الأفيش الرسمى للعمل والذى تصدره سيد رجب وبيومى فؤاد.

فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

يشار إلى أن سيد رجب كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو وعدد كبير من الفنانين، كما ينتظر بدء تصوير فيلم ولاد رزق 2 مع المخرج طارق العريان.

أما النجم بيومى فؤاد ينتظر بدء تصوير فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز والمقرر انطلاقه الفترة المقبلة وهو من إخراج أحمد علاء.