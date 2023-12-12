بطل "شخص آخر" يرتكب خطأً درامياً كبيراً

ميرنا وليد - بيروت - تعرض المسلسل التركي "شخص آخر" لانتقادات كبيرة، إذ تداول المتابعون مقطع فيديو لمشهد من المسلسل، قالوا إنه يظهر خطأً فادحاً ارتكبه البطل الممثل التركي بوراك دينيز.



ويكمن الخطأ في المشاهد الأخيرة من الحلقة 8 من مسلسل "شخص آخر"، فبعد أن بدأت قصة الحب بين البطلين، ليلى (هاندا أرتشيل) وكنان (بوراك دينيز)، استقال كنان من عمله كمذيع في قناة إخبارية من أجل حبه لليلى، أما ليلى فهي مدعية عامة، تعمل على قضية جريمة قتل، وتحاول الوصول للمجرم، فتقول لكنان إنها لا تستطيع التخلي عن وظيفتها، وتسأله عما إذا تم تعيينها في منطقة أخرى هل سيذهب معها، وبينما يريد كنان أن يجاوبها، بدلاً من أن يقول لها "أنظري ليلى"، ناداها باسمها الحقيقي، وقال لها "أنظري هاندا"، ولم يتم الانتباه لهذا الخطأ خلال الإخراج.

يذكر أن مسلسل شخص آخر تدور أحداثه حول قضية قتل وحشية لرجل أعمال تركي يدعى حمدي أتليباي الذي عثر على جثته في غابة منعزلة، وتتولى المدعية العامة ليلى التي تقوم بدورها ( الممثلة التركية هاندا أرتشيل) التحقيق في القضية، وتربط القضية بشكل غير متوقع ليلى مع الصحفي الشهير كنان الذي يقوم به الممثل (بوراك دينيز) وهو شخص مصاب بمرض انفصام الشخصية وتعدد الشخصيات إذ يملك شخصية سفاح في الخفاء ومذيع شهير في العلن، وبعدها ينشأ بين ليلى وكنان قصة حب معقدة.

