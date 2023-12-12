فنان مصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته

ميرنا وليد - بيروت - نشر مغني المهرجانات المصري مسلم بياناً، أعلن فيه انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي.



وقا مسلم ف البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق رسمي بينى وبين ميكا البغدادى، للأسف مكنتش أحب تكون دى النهاية.. ويعلم الله إنني راعيت الله فيها، وتمسكت ببيتى أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء.. وإن شاء الله يكون بيننا كل احترام وتقدير، ودة علشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة فحاله، ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمنى بالأحسن".

وبدورها علقت ميكا البغدادي علىقرار انفصالها من مسلم، وكتبت عبر حسابها الخاص: "محصلش نصيب ربنا يوفقه في حياته".

يشار إلى أن مسلم وزوجته كانا قد احتفلا منذ أيام بيوم ميلاد ابنهما وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء وعدد آخر من المشاهير.

ويذكر أن مسلم كان قد احتفل بزواجه من ميكا البغدادي في كانون الثاني/يناير 2022 ورزق منها بابنه نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام.

وكان مسلم قد أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات الغنائية أبرزها الحفل الذي أحياه في في مدينة العلمين مطلع شهر آب/أغسطس وشاركه الحفل الفنان رضا البحراوي وفريق "مسار إجباري".

