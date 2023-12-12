حليمة بولند: "أنا سندريلا وعمري 24"

ميرنا وليد - بيروت - دائما ما تثير الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجلد بمنشوراتها، وهذه المرة اعتبرت انها سندريلا، قائلة: "انا سندريلا بشحمها ولحمها"، كما انها كانت قد مازحت الجمهور بشأن عيد ميلادها مشيرة بشكل طريف الى انها ستبلغ من العمر الـ 24 .



علىص عيد آخر أحدثت حليمة بولند جدلاً كبيراً بين الجمهور، بعد نشرها مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تحتفل بعيد ميلادها داخل طائرة خاصة.

وظهرت حليمة بولند وهي تغني، وعلّقت على الفيديو بالقول: "ابي عيد ميلاد ثاني عشان ماكو شمعة اطفيها ، لأن ممنوع الشموع بالطيارة، خوفا من الحرائق اعوذ بالله".