كريم عبد العزيز يحضر مراسم عزاء شقيق أحمد حلمي.. والأخير ينهار عند رؤيته- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للغاية من مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي، حيث ظهر وقد إنهار بكاءاً عند لقاءه الممثل المصري كريم عبد العزيز الذي جاء لتقديم واجب العزاء لصديقه.
كما تواجدت في العزاء زوجة أحمد حلمي، الممثلة المصرية منى زكي، إضافة إلى الممثلين محمد ثروت، أكرم حسني، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، هشام ماجد، ياسمين عبد العزيز، ولبلبة، وتامر حبيب، وشيرين، والممثلة ريهام عبد الغفور، في أول ظهور لها بعد عزاء والدها، الممثل أشرف عبد الغفور.
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