ميرنا وليد - بيروت - حازت المسرحية الكويتية "صمت" للمؤلف والمخرج سليمان البسّام، على جائزة "التانيت الذهبي"، وذلك في اختتام فعاليات الدورة 24 من "مهرجان أيام قرطاج المسرحية".

ونالت المسرحية أيضاً جائزتي "أفضل نص" و"أفضل ممثلة" لحلا عمران.

وفازت مسرحية "شمس" للمخرج أمين بودريقة من المغرب، لجائزة "التانيت الفضي" ، كما منحت لجنة التحكيم المسرحية التونسية "الفيرمة" للمخرج غازي الزغباني، جائزة "التانيت البرونزي"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل سينوغرافيا"، وتوج غازي الزغباني بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في هذا العمل، وذلك في حفل أقيم منذ يومين في العاصمة تونس.

وتنافس 10 أعمال مسرحية من تونس، والجزائر، والمغرب، والعراق، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكوت ديفوار، على جوائز هذه الدورة.

وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الناقد وحيد السعفي من تونس، وبيار صعب من لبنان، ونعيمة زيطان من المغرب، وجواو برانكو من الرأس الأخضر، وأوديل كاتيز من رواندا.

كانت هذه تفاصيل خبر مسرحية كويتية تتوج بجائزة "التانيت الذهبي" في مهرجان أيام قرطاج الدولي للمسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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