شكرا لقرائتكم خبر عن جادا سميث: صفعة الأوسكار وطدت علاقتى بـ ويل سميث بعد أعوام من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة وعارضة الأزياء جادا بينكيت سميث عن أن الحادثة سيئة السمعة التي صفع فيها زوجها النجم العالمى ويل سميث لزميله الممثل كريس روك على المسرح مباشرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022، أنقذت زواجهما.

وذلك بعدما وقع الحادث بعد أن ألقى روك نكتة حول رأس بينكيت سميث المحلوق، وبعد الحادث، اعتذر ويل في مناسبات عديدة واستقال من الأكاديمية، وتم منعه لاحقًا من جميع أحداث الأكاديمية لمدة 10 سنوات.



جادا بينكيت سميث وويل سميث

دون علم الجمهور في ذلك الوقت، حدث الانفصال بين الثنائى منذ عام 2016، وهو ما كشفت عنه بينكيت سميث فقط في أكتوبر الماضى أثناء الترويج لمذكراتها الأخيرة " Worthy".

والان صرحت جادا بينكيت سميث إن الحادث جعلها تدرك أنها يجب أن تظل متزوجة من سميث، على الرغم من تفكيرهما في الطلاق، ووقالت لصحيفة ديلي ميل في مقابلة جديدة: "لم أتمكن حتى من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في ذلك العام، لكنني سعيدة لأنني فعلت ذلك، أسميها الآن "الصفعة المقدسة" لأن الكثير من الأشياء الإيجابية جاءت بعدها".

وأنهت سميث حديثها : "بعد كل تلك السنوات التي حاولت فيها معرفة ما إذا كنت سأترك ويل أو لا، استغرق الأمر تلك الصفعة بالنسبة لي لأدرك أنني لن أتركه أبدًا، من يدري أين ستكون علاقتنا لو لم يحدث ذلك؟".