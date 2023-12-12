شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البحراوى يشارك بأغنية فى فيلم "شمس الزناتى" بطولة محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك نجم الغناء الشعبى رضا البحراوى بأغنية فى فيلم "شمس الزناتى" بطولة النجم محمد إمام، والذى انطلق تصويره من يومين، ويتوقع جمهور إمام تقديم جزء جديد من الفيلم على مستوى عال يليق بتاريخ السينما المصرية والعربية، وهو ما قاله محمد إمام أنه يعد الفيلم الأضخم في التاريخ.

وكانت أنباء قد تم تداولها خلال الفترة الماضية عن مشاركة والده الزعيم عادل إمام بصوته فى أحداث فيلم "شمس الزناتى"، وهو ما نفاه مخرج العمل عمرو سلامة، وقال إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة.

"شمس الزناتى" بطولة كل من: محمد إمام وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إخراج عمرو سلامة.

وسبق تقديم فيلم مصرى بنفس الاسم "شمس الزناتى" فى عام 1991، بطولة الزعيم عادل إمام، والد محمد إمام بطل النسخة الجديدة، وتأليف مجدى هداية، وإخراج سمير سيف، وحقق العمل نجاحا لافتا، ويعد أحد أهم الأفلام شعبية في تاريخ عادل إمام.

و"شمس الزناتي" مأخوذ في الأصل من فيلم عالمي بعنوان "العظماء السبعة"، جرى إنتاج أكثر من نسخة منه حول العالم، منها نسخة أمريكية قديمة عام 1960 وأخرى في 2016.

وتدور أحداث الفيلم المصري في واحة نائية أثناء الحرب العالمية الثانية، تتعرض من مسلحين، فيسافر شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشمس الزناتي لمواجهة الأشرار.