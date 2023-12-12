شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى وفيفى عبده تنشران صورهما خلال المشاركة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على مشاركة جمهورهم صورا خاصة من نزولهم ومشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بأصواتهم، منهم الفنانة رانيا فريد شوقى التى انتصرت على أحزانها بوفاة أختها ناهد، وأدلت بصوتها فى الانتخابات مساء ثانى أيامها.

ونشرت رانيا فريد شوقى صورة لها بعد الإدلاء بصوتها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "بلادى بلادى بلادى لكى حبى وفؤادى".

رانيا فريد شوقي

كما شاركت الفنانة فيفي عبده صور لها أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وطالبت جمهورها بضرورة النزول والمشاركة، إذ علقت على الصور من خلال حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أنا نزلت انتخبت أرجوكم لو لسه ما نزلتوش انزلو الثلاثاء آخر يوم الانتخابات الرئاسية من الساعة 9 صباحاً لـ 9 مساءً كل صوت بيفرق و صوتك أمانة لبلدنا مصر، تحيا مصر".



فيفي عبده

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب إنتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.



فيفي عبده في الانتخابات الرئاسية



فيفي عبده تدلي بصوتها