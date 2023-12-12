شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب بعد الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة: نعم لاستكمال مسيرة التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد رجب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، وأدلى بصوته فى إحدى لجان محافظة الجيزة.

ونشر محمد رجب صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" أثناء الإدلاء بصوته، معلقا عليها: "نعم للاستقرار.. نعم لاستكمال مسيره التقدم والنجاح، تحيا مصر".



محمد رجب

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.