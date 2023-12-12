شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعلن عودتها للسينما وغيابها عن رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة ياسمين عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها تغيب عن موسم رمضان المقبل بسبب تحضيراتها لفيلم سينمائى، والتى تعود من خلاله بعد غياب نحو 5 سنوات عن آخر أعمالها السينمائية، مشيرة إلى أن الفيلم الجديد يحمل عددا من المفاجآت التى ستعلن عنها خلال فى القريب العاجل.

وأضافت ياسمين عبد العزيز أنها غابت عن السينما خلال الفترة الماضية بسبب انشغالها بتقديم عدد من الأعمال الدرامية، حيث تعد ياسمين إحدى أهم نجمات شباك السينما فى مصر، إذ تحصد أفلامها ملايين الإيرادات.

وكانت آخر أعمال ياسمين السينمائية فيلم "الأبلة طم طم" الذى طرح فى السينمات عام 2018، وشارك فى بطولته أيضا حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، أيمن وتار، مصطفى أبو سريع، محمود غريب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.

يشار إلى أن آخر ما قدمته ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" وقدمت من خلاله دور"مهرة" ولاقى نجاحًا كبيرًا بين الجمهور،"ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.