بطلة “لا كاسا دي بابل” في أجرأ تصريح داعم لغزة… هكذا وصفت المشهد

تقدمت الممثلة إيتزيار إيتونيو، بطلة مسلسل ” La Casa De Papel ” حشود المواطنين الذين ساروا في تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني في غزة بمدينة غرنيكا في إسبانيا. وفي تصريح لافت وصفت الممثلة الاسبانية التي جسّدت شخصية المحققة راكيل موريللو في السلسلة البوليسية الشهيرة ما يحصل في غزة بحملة إبادة جماعية ترتكبها القوات الإسرائيلية.

وعبر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الممثلة وهي تدعو الى وقف اطلاق النار في غزة كي لا تتكرّر مأساة مدينة غرنيكا التي كانت أوّل من تعرّض الى قصف جويّ عشوائي في التاريخ في ٢٦ نيسان/إبريل ١٩٣٧، مستذكرة أموات المدينة وجراحها ودمارها خلال الحرب الأهلية الإسبانية، قائلة “من غرنيكا الى فلسطين، من غرنيكا الى العالم، نريد ان نقول انه بعد الذي تعرضنا له هنا حتى اليوم، لا يمكن للتاريخ او العالم ان يتحمل دمار شعب واحد، ولا يمكن للعالم والتاريخ ان يتحملا ما يحدث في فلسطين، ولا يمكن لهما ان يقبلا غرنيكا ثانية”.

وفيما دعت الممثلة الى وضع حدّ للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ المدنيين الفلسطينيين، مستنكرةً بقوة وغضب أيّ تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية، ختمت مندّدة “سيحمل المواطنون الفلسطينيون أصواتنا من غرنيكا أينما كانوا، قتلاكم قتلانا.. بيوتكم المدمرة بيوتنا، أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة وبناتكم وأبناؤكم هم أبناؤنا”.