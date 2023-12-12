إليكم موعد طرح فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب

ميرنا وليد - بيروت - قررت الشركة المنتجة لفيلم "أنا وابن خالتي" طرحه في صالات السينما في مصر والعالم العربي، في 4 كانون الثاني/يناير القادم.

ويجمع الفيلم بين الممثل المصري بيومي فؤاد وزميله الممثل سيد رجب بعد نجاحهما في فيلم “ وقفة رجالة ”، والذي حقق إيرادات عالية.

فيلم "أنا وابن خالتي" تدور أحداثه حول شخصين يعيشات عدة مغامرات، لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة الممثل المصري سيد رجب وبيومي فؤاد وهنادي مهنى، وعلي لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، إخراج أحمد صالح.

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