بالصور- مي كساب تخسر وزنها بشكل كبير.. إليكم السبب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية مي كساب صورة لها، ظهرت فيها وقد فقدت الكثير من وزنها.



وكان من أبرز تعليقات المتابعين:" كفاية متخسيش تاني".

ويأتي السبب وراء فقدان مي كساب وزنها أنها اتبعت نظاماً غذائياً ساعدها على التخسيس، وهو ما كشفت عنه في أحد البرامج التلفزيونية.

وقالت مي كساب، إنها لم تفقد وزنها بسبب التنمر، ولكن من أجل داليدا ابنتها التي تبلغ من العمر ٥ سنوات، وكانت تطلب منها هذا الأمر بصورة مستمرة.

ووصفت مي كساب قرار فقدان وزنها عن طريقة عملية تخسيس:" أحسن قرار خدته في حياتي"، مشيرة إلى أنها تحسنت كثيرا في صحتها وقدرتها على الحركة والتعامل مع أطفالها.

وظهرت مي كساب بإطلالة لافتة مرتدية فستان باللون الأسود وهو ما كشف عن انقاص وزنها المبالغ فيه وهو ما جعل إطلالتها مميزة وانيقة خطفت بها الأنظار بعد إنقاص وزنها.

ووضعت ميك آب بألوان النوود وتركت شعرها مسندلاً وراء كتافيها.

وكشفت الفنانة المصرية من خلال الصور أنها حصلت في حفل "الأفضل" على جائزة "أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني العام الماضي.

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