ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي.. وفارق العمر بينهما حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الممثل المصري أحمد العوضي، وشاركت الجمهور صورتين لهما سوياً مليئة بالحب والرومانسية.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على المنشور، معبرة عن سعادتها وحبها الكبير لأحمد العوضي، وكتبت: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي عقبال ١٠٠ سنة ف صحة وسعادة يا عوضيكوااا".

وقد تساءل الجمهور عن فارق العمر بين الممثلين، ليتبين أن ياسمين تكبر أحمد العوضي بحوالي الـ 5 سنوات، حيث أن ياسمين من مواليد الـ 16 من كانون الثاني 1980، وتبلغ من العمر 43 عاماً، بينما أحمد من مواليد الـ 12 من شهر كانون الأول عام 1985، أي أنه يبلغ من العمر 38 عاماً.

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