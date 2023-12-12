شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان أحمد سامي عبد الله.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنان أحمد سامى عبد الله الذى قدم أعمال تركت بصمة كبيرة مع جمهوره وعرف بالرجل الطيب وبمناسبة تلك الذكرى نذكر أهم المعلومات عنه :

- حصل على ليسانس تاريخ، وتم تعيينه كمدرس إلا أنه فضل الحياة الفنية التى تفرغ لها عند سن الـ"50".

- حلم الراحل أحمد سامى عبد الله بأن يصبح مذيعًا، إلا أنه لم يستطع الوصول لهذا الحلم، فأطل على الجمهور من نافذة الفن وليس الإعلام، حتى أصبح ممثلًا قديرًا، له بصمة لا تُنسى فى شتى أعماله الفنية.





- شارك سامي في العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسلات زيزينيا، وأين قلبي، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وغيرهم.

- كانت آخر عمل لـ أحمد سامي عبدالله كان فيلم "حسن ومرقص" مع الفنان الراحل عمر الشريف والزعيم عادل إمام، واختفى بعدها عن الساحة الفنية لمدة عامين بسبب اشتداد المرض عليه.

- له أربعة أبناء، وهم ماجد، ومحمد، ومي، ومنال.

- قدم العديد من الأعمال التى وصل عددها إلى 80 عملًا تنوع بين السينما والتليفزيون والإذاعة.

- برع الفنان أحمد سامي عبد الله، في أداء دور الرجل الطيب بالسينما المصرية، الذي تعاطف معه كثير من المصريين، إلا أنه كان يشعر بالحزن بسبب تضييق الحلقة عليه، وحُصر في دور الرجل المُسن، إلا أنه كان يتغلب على هذا الشعور بسبب اقتداره على تقديم الدور بكفاءة وحنكة.

- عمل كمعد برامج ومخرجًا وتدرج في الوظائف حتى أصبح مديرًا لبرامج الأطفال.