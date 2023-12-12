شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وبندق وحمزة يطرحون "عندنا مسئولية" لدعم الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنانين الشعبين عمر كمال وحودة بندق وحمزة الصغير أغنية جديدة بعنوان "عندنا مسئولية"، لدعم الانتخابات الرئاسية 2024، وحث المواطنين على النزول والمشاركة، واستعراض أبرز المشاريع والإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

أغنية "عندنا مسؤولية" من غناء حودة بندق وعمر كمال وحمزه الصغير، وكلمات وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع ميدو مزيكا، وعزف على الأورج محمود شاهي، وتولى إخراج الفيديو كليب للأغنية مصطفى مجدي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.