شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد محسن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023، وأدلى بصوته في ثالث أيام الاقتراع، كما نشر صورة له بعد الإدلاء بصوته، معلقا عليها من خلال حسابه على "إنستجرام": "أحلى صباح من داخل مدرستى الابتدائية اللى كانت واحشاني، بعد تصويتى فى انتخابات الرئاسة".



محمد محسن

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



محمد محسن يدلي بصوته في الانتخابات

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.