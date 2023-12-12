ريما فقيه تستعرض حملها داخل متجر عالمي بطريقة مثيرة… شاهدوا الصورة

في صورة مثيرة للغاية، استعرضت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه للمرة الثانية مراحل تقدّم حملها بطفلها الرابع، فنشرت إطلالة لها من أحد المتاجر العالمية وهي تلتقط صورة سيلفي كاشفةً عن بطنها المنتفخ الذي حاصرته تنورة طويلة من الجينز مفتوحة من الوسط بشقّ الى الأسفل، وصدرية من نفس القماش أسدلت فوقها خصلات شعرها الأسود.

وقد حصدت الصورة التي نشرتها ريما عبر صفحتها على انستغرام آلاف علامات الإعجاب وعشرات التعليقات التي وصفتها بالأمّ المثيرة، مرحّبة بطفلها الرابع ومتسائلة عن جنس الجنين.

وكانت فقيه قد أعلنت عن حملها في وقت سابق بصورة شاركتها عبر حسابها الخاص على انستغرام، حيث استعرضت بطنها بثوب أحمر قصير وضيّق الى جانب زوجها المنتج وسيم صليبي الذي ارتبطت به في صيف العام ٢٠١٦ وأنجبت منه ثلاثة أطفال هم، ريما، جوزيف وأميرة.

نشير أن ريما فقيه وزوجها وسيم صليبي تواجدا في حفل زفاف صديقهما الفنان مساري نهاية الاسبوع الفائت.