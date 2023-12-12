بالصور- هبة الدري وزوجها نواف العلي يحتفلان بذكرى زواجهما الـ11

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هبة الدري مجموعة صور تجمعها بزوجها الممثل الكويتي نواف العلي، وذلك احتفالاً بعيد زواجهما الـ11.



وشاركت هبة مع متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي من جلسة تصوير رومانسية بالأبيض والأسود أجرتها مع زوجها بهذه المناسبة، وعلقت عليها بكلمات رومانسية، وصفت فيها السنوات التي قضتها برفقته بـ "أجمل أيام العمر".

وكتبت هبة تعليقاً على الصورة، قالت فيه: " سنة مرت بحلوها ومرها وكانت أحلى أيام عمري معاه. وأضافت متمنية أن يحفظ الله علاقتهما ويبقيه سنداً لها ولأطفالها: كل عام وإحنا كل يوم وكل ساعة وكل لحظة مع بعض، والله يخليك ليا ولعيالك.

وأضافت: "ويبعد عنا الحساد وعيال الحرام ويكثر عيال الحلال اللي يحبونا ويبولنا الخير بحياتنا.. عيد زواج 11 سعيد".

وبدوره، احتفل نواف العلي بهذه المناسبة، وأعاد نشر الصور ذاتها، وكتب عليها تعليقاً قال فيه: "زوجتي وحبيبتي وصديقتي وأجمل شي بالدنيا".

واضاف مؤكداً أن علاقتهما باتت أجمل مع مرور الوقت قائلاً: "أحلى من الأول.. وأحلى في كل عام.. كل سنة وانت أنا.. كل سنة واحنا أجمل مع بعض".

يذكر أن نواف العلي كان قد تزوج من هبة الدري عام 2012، وأنجبا طفلين الأول "بدر" والثاني "فهد".