ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية مي عمر على الجمهور، وخطفت الأنظار بأناقة وجمال بالغين.

وإرتدت مي عمر فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، بقصة الـ Off Shoulder، ومزينة باللون الأبيض على منطقة الصدر، وقد نسقت معها مجموعة من الأكسسوارات الألماسية.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل بتسريحة "retro"، وطبقت ماكياج قوي يليق بجمالها.

كما تشارك مي في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وهو من بطولة أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي.

كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر بإطلالة مبهرة.. وهكذا بدت بالأبيض والأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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