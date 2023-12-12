ميرنا وليد - بيروت - تم الإعلان رسمياً عن إختيار الممثلة التركية إيرام هيلفجي أوغلو لتأدية دور "سحر" في النسخة التركية من مسلسل "للموت"، والذي أديته الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

كما كان قد سابقاً الحساب الرسمي لقناة "كنال د" خبر انضمام الممثل التركي الشهير إبراهيم تشيليكول الى عائلة القناة التي ستعرض مسلسل للموت بنسخته التركية، وتم نشر صورته مع تعليق: "أهلاً بعودتك مجددًا إبراهيم".

وأفادت المعلومات أن ابراهيم سيجسد شخصية هاكان، لكن من دون معرفة ان كان ذلك دور الممثل محمد الأحمد أو دور الممثل باسم مغنية في الجزء الاول من العمل.



كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن هوية الممثلة التي ستؤدي دور "سحر" في النسخة التركية من للموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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