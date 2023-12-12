ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة البحرينية شيلاء سبت صورة لكواليس مسلسل "منت رايق" المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024.

وظهرت شيلاء في الصورة وهي تقوم بتصوير أحد مشاهدها بالعمل، وعلقت عليها قائلة: "صورة من مسلسل منت رايق، متحمسين حق شخصيتي بالمسلسل، مسلسل شبابي ذكّرني بسكن الطالبات وبنات الجامعة، يا رب ينال إعجابكم.. من تأليف منى النوفلي، ومن إخراج نهلة الفهد".

كما تشارك شيلاء في عمل درامي آخر يحمل اسم "قلم رصاص"، من تأليف مريم القلاف، وإخراج عبد الله التركماني، وبطولة مجموعة كبيرة من الممثلين، من بينهم: "إبراهيم الحربي، سناء بكر يونس، عبير أحمد، حسين الحداد، فيصل فريد، ميلا الزهراني، رندا حجاج، سارة صلاح، وعلي المهيني".

ويتناول الموضوع قضايا واقعية مختلفة حدثت في الكويت، كالمشكلات الزوجية التي تحدث في المنازل، وتناولتها الكاتبة مع إضافة بعض الشخصيات إليها من وحي خيالها.





كانت هذه تفاصيل خبر شيلاء سبت تنشر صورة من كواليس مسلسلها الجديد وتعلق: ذكرني بطالبات الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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