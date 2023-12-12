كريستيانو رونالدو بموقف لافت من الجمهور السعودي

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحا لنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو يتحدث فيه عن الجمهور السعودي ومحبته الكبيرة لهم، اذ قال في تصريحه: "مهما تجمع الناس حولي في السعودية لم يؤذوني عكس الأماكن الأخرى التي كان بها الكثير يضايقوني".
على صعيد آخر كان قد افتتح كريستيانو رونالدو منذ ايام متحفه الخاص الذي يحمل اسمه في العاصمة السعودية الرياض، حيث تُعرض مجموعة من الذكريات لأبرز لحظات عاشها والجوائز التي حصل عليها، و ذلك على مدار مسيرته الكروية الى حد الآن.
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