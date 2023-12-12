شاركت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت هدى حسين شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة الرقص على المسرح في الرياض، في لفتة إنسانية حظيت بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يرقص أسفل المسرح، وبعدها صعد إلى المسرح وتفاعل معه الفنانون ورقصوا معه.
وتفاعلت الفنانة هدى حسين التي كانت ترقص مع الفنانين فوق المسرح، وقامت بتشجيع الشاب على الرقص معه، وسط تفاعل واسع من الجمهور.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وأشادوا بهدى حسين وأخلاقها، مؤكدين أن جبر الخواطر أعظم شيء في الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد شاب من ذوي الهمم يرقص مع هدى حسين على المسرح بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.