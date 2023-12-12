شاهد شاب من ذوي الهمم يرقص مع هدى حسين على المسرح بالرياض

شاركت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت هدى حسين شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة الرقص على المسرح في الرياض، في لفتة إنسانية حظيت بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يرقص أسفل المسرح، وبعدها صعد إلى المسرح وتفاعل معه الفنانون ورقصوا معه.

وتفاعلت الفنانة هدى حسين التي كانت ترقص مع الفنانين فوق المسرح، وقامت بتشجيع الشاب على الرقص معه، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وأشادوا بهدى حسين وأخلاقها، مؤكدين أن جبر الخواطر أعظم شيء في الحياة.